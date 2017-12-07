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نائب الرئيس اليمني يطالب المجتمع الدولي بدعم الشرعية

نائب الرئيس اليمني يطالب المجتمع الدولي بدعم الشرعية
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تواصل – واس:

طالب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بأن يلعب دوراً في تنفيذ المرجعيات الثلاث المتوافق عليها لإحلال السلام في بلاده، ووضع حد لانتهاكات المِيلِيشِيات الحوثية المَدْعُومة من إيران.

وقال خلال لقائه المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتِّحَادية للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، اليوم في مدينة الرياض: “إن الشرعية تمد يدها للسلام وَفْقَاً للمرجعيات الثلاث، وعلى المجتمع الدولي أن يلعب دوراً في تنفيذها ومساندة الشرعية واستعادة الدولة وبنائها”.

وتطرق الجانبان، وَفْقَاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – خلال اللقاء إلى المستجدات الميدانية، ومن ضمنها الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، وعدد من محافظات البلاد، وما تُعَانِيه من بطش واعتداءات وسطوة مِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية المَدْعُومة من إيران.

مِنْ جَانِبِهِ، أكَّدَ المسؤول الروسي دعم بلاده للشرعية، وتطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والنماء وإحلال السلام.

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