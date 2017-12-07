«القدس».. الرمز الدائم في العملات النقدية للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

إيماناً من ولاة الأَمْر بأهمية القدس، مكانة وقيمة، فَضْلاً عن كَوْنها قبلة المسلمين الأولى وثالثة الحرمين، فإنهم حريصون دوماً، أن تكون دَائِمَاً محل نظر المواطنين في تعاملاتهم، قبل أن تكون في مخيلتهم، وهذا مَا يتضح جَلِيّاً في صورة القدس المتواجدة على العملات الورقية.

فالقدس مُنْذُ عهد الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز رَحِمَهُ اللَّهُ، وهي متواجدة دَائِمَاً على العملة فئة الـ50 ريالاً، وهذا مَا يَعْنِي، تخليد رمز من رموز المسلمين، وَهُوَ القدس مع المسجدين الحرام والنَبَوِيّ على العملات الـ500 والـ100 بالترتيب.

وكذلك ورغم مرور الأيام وتغير الملوك فلم يتم محو رمز الأقْصَى من العملات الورقية السعودية، فظل باقياً على فئة الـ50 رِيَالاً في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز رَحِمَهُ اللَّهُ، وكذلك في العملة الجديدة الآن في ظل حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز حَفِظَهُ اللَّهُ.