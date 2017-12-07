شاهد.. عرض قصر للبيع في فرنسا بـ51 يورو

تواصل – وكالات:

يُعد قصر بواتفين في بلدة تروا موتييه بغرب فرنسا تحفة معمارية تحيطها المياه والأشجار من كل جانب، لكن عيب هذه التحفة الوحيد هو أنها تكاد تختفي بسبب الأعشاب والأشجار التي تغطيها نظراً للإهمال الذي تعرفه منذ سنوات.

ولحل المشكلة، وإعادة تأهيل القصر، تم نشر نداء لجمع الأموال عبر الإنترنت. وقد لبى النداء نحو 6500 شخص من رواد الشبكة العنكبوتية لبدء الأشغال.

فمقابل مبلغ يقدر بـ51 يورو وبنقرة واحدة على الإنترنت أصبح في إمكان أي شخص أن يصبح مالكاً لقطعة صغيرة من هذا القصر الذي يعتبر أحد معالم الهندسة المعمارية الفرنسية وتعود ملكيته لأحد أثرياء فرنسا.