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«الخارجية» تؤكد قرب افتتاح مقر لبعثتها الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي

«الخارجية» تؤكد قرب افتتاح مقر لبعثتها الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية اليوم (الخميس)، أنها أوشكت على افتتاح مقر بعثتها الدبلوماسية لدى الاتِّحَاد الأوروبي في بروكسل، ومباشرة الوفد لأَعْمَاله هناك خلال الفترة القريبة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بِحَسَبِ مَا أكَّدَ مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي؛ بِنَاءً عَلَى العلاقات الإيجابية بين المملكة والاتِّحَاد الأوروبي، والتعاون على كافة الأصعدة وشتى المجالات.

وتندرج بعثة المملكة الحالية للاتِّحَاد الأوروبي تحت مظلة السفارة السعودية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرأسها سفير السعودية هناك عبدالرحمن الأحمد.

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