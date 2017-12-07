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ضبط «مواطن» انتحل صفة رجل أمن لسرقة العمال في جدة

ضبط «مواطن» انتحل صفة رجل أمن لسرقة العمال في جدة
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تواصل –  فريق التحرير:

تَمَكَّنَت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة من ضبط مواطن في العقد الرابع امتهن سرقة عمال محطات الوقود بجدة بانتحاله صفة رجال الأمن.

وأَوْضَحَ المتحدث الإِعْلَامي بشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم السرقة والسلب بكافة أنواعها، فقد رَصَدَتِ الجهات المختصة بشرطة المنطقة بلاغات لعدد من الوافدين يعملون بمحطات الوقود بمحافظة جدة عن قيام شخص بانتحال صفة رجال الأمن، وقيامه بسرقتهم وسلب مَا بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأَضَافَ القرشي أنه لأهمية تلك البلاغات فقد تم وضع الخطط اللازمة لتعقب الْجَانِي، وتحديد هويته وسرعة الإيقاع به، حيث بَاشَرَت الجهات الأمنية الإجراءات البحثية اللازمة لِكَشْفِ خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها رغم شح المعلومات وندرتها.

وَتَابَعَ متحدث شرطة مَكَّة الْمُكَرَّمَة أن الجهود الميدانية المتواصلة على مدار السَّاعَة أَسْفَرَت بعون من الله وتوفيقه عن الاشتباه بمواطن في العقد الرابع من العمر تم ضبطه في كمين محكم من قبل الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة، وتبين أنه سبق له القيام بانتحال صفة رجل الأَمْن وعند تفتيشه ضبط بحوزته على أدوات لفك اللوحات لإخفاء المعلومات، جرى إِيقَافه لدى مركز الشرطة المختص تَمْهِيدَاً لإحالته لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة.

وشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة إِذْ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الدَّاخِلِيَّة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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