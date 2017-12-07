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«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
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العاصفة «كارولين» تعرقل حركة المواصلات وتغلق المدارس في «اسكتلندا»

العاصفة «كارولين» تعرقل حركة المواصلات وتغلق المدارس في «اسكتلندا»
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تواصل – واس:

شهدت اسكتلندا اليوم الخميس رياحاً عاتية جَرَّاء قدوم العاصفة كارولين التي أدت إلى عرقلة حركة القطارات والسفن وإغلاق عدد من المدارس في أنحاء واسعة من الإقليم.

وأَصْدَرَ مكتب الإرصاد الجوي البريطاني تحذيراً للمواطنين من الدرجة الثَّانِية في الأجزاء الشمالية من الإقليم بخصوص الرياح القوية التي ستستمر طيلة فترة المساء لليوم، دَاعِيَاً إلى توخي الحذر والتجهيز لمواجهة الأضرار المحتملة.

كما أَصْدَرَ المكتب تحذيراً من الدرجة الثالثة للمواطنين في جنوب اسكتلندا وشمال إنجلترا من جَرَّاء توقع تساقط الجليد بشدة، وتراكم الثلوج في الطرقات خلال الْوَقْت نَفْسه.

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