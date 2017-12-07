رجل أعمال يبيع أراضي بـ«القمر».. وسعر الفدان يبدأ بهذا المبلغ

تواصل – وكالات:

تمكن رجل الأعمال الأمريكي، دينيس هوب، من بيع 600 مليون فدان من أراضي القمر، منذ عام 1980، مؤكداً أن زبائن شركته باتت تقارب 6 ملايين شخص من 193 دولة.

وقال “هوب” -بحسب “سكاي نيوز”-: إنه” باع قطعة فدان القمر بـ19$ و 99 سنتاً، ليصل السعر النهائي مع الضرائب القمرية أو الفضائية إلى 24 $ لقطعة الأرض الواحدة مهما كان موقعها على القمر.

واستغل رجل الأعمال ثغرة قانونية في القانون الذي يحكم الفضاء، “معاهدة الفضاء الخارجي”، التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 1967، وتصادق عليها اليوم أكثر من 100 دولة، وتحرم هذه المعاهدة على أية دولة حقوق ملكية للفضاء الخارجي، أو أي من الأجرام السماوية، إلا أن المعاهدة لم تأتِ على ذكر الشركات الخاصة أو الأفراد، وهذه الثغرة شجعت دينيس هوب على طلب توثيق ملكيته للقمر.

وأرسل “هوب” خطاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة طالبها فيه بإخطاره بأي اعتراض قانوني على طلب امتلاكه للقمر، إلا أن المنظمة الدولية لم تبعث له أي اعتراض، وفق ما قال هوب؛ وهو ما شجعه على بيع الأراضي في القمر.