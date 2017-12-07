«العفو الدولية»: قرار «ترامب» بشأن القدس طائش ويستخف بالقانون الدولي

تواصل – وكالات:

اعتبرت منظمة العفو الدَّوْلِيَّة، أن قرار الرئيس الأَمْرِيكِيّ دونالد ترامب، بالاعْتِرَاف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، “طائش ويستخف بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وقَالَتْ المنظمة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “إن الاعتراف بالقدس موحّدة كعاصمة لإسرائيل يُعد قَرَارَاً طائشاً يستخف بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وكان ترامب، أعلن أمس، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ووصف هذا التحرك بأنه “متأخر جداً” مِنْ أَجْلِ دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل باتجاه التَّوَصُّل إلى اتفاق دائم.