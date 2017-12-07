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في تلك التخصصات.. «صناعي نجران» يفتح باب القبول لفصله التدريبي الثاني

في تلك التخصصات.. «صناعي نجران» يفتح باب القبول لفصله التدريبي الثاني
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تواصل – واس:

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بنجران عن فتح باب القبول والتسجيل، في تخصصات الحاسب الآلي، والميكانيكا “تبريد – إِنْتَاج”، والكهرباء، والإِنْشَاءات المعدنية، والمحركات، والمركبات، والنجارة للفصل التدريبي الثَّانِي للعام 1438هـ / 1439هـ، عبر البوابة الإِلِكْتُرُونِيّة للقبول، على موقع المؤسسة www.tvtc.gov.sa.

وبيّن مدير المعهد المهندس صالح بن علي آل مريح، أن البرامج تستهدف حاملي شهادة الكفاءة المتوسطة والأول والثَّانِي الثانوي، ويشترط المعهد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يقل عمره عن 15 عاماً، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب، ومتفرغاً للتدريب، مُشِيرَاً إلى أنه يجوز قبول الموفد أو المرشح من القطاع العام أو الخاص، بشرط حصوله على موافقة مرجعه وتفرغه للتدريب.

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