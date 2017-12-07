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قرارات بتكليف قيادات جديدة بصحة القصيم

قرارات بتكليف قيادات جديدة بصحة القصيم
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تواصل – القصيم:

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، مطلق بن دغيم الخمعلي، جملة من القرارات لتكليف قياديين بصحة المنطقة تهدف إلى تطوير العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وشملت القرارات أربعة مناصب قيادية، شملت تكليف كل من: أحمد العمر مساعداً للتخطيط والتطوير، ومحمد المانع مساعداً للصحة العامة، والدكتور ياسر السيوفي مديراً لمستشفى الملك سعود بعنيزة، وعلي الشامخ مديراً لمركز التأهيل النفسي بالقصيم، والدكتور عبدالإله الحديثي مشرفاً عاماً على مركز التأهيل النفسي، بالإضافة لعمله مديراً لمستشفى الصحة النفسية بالقصيم.

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