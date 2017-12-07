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مصادر: «mbc» توقف «علا الفارس» لإساءتها للمملكة.. والمذيعة ترد: حوروا كلامي

مصادر: «mbc» توقف «علا الفارس» لإساءتها للمملكة.. والمذيعة ترد: حوروا كلامي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أن قناة “إم بي سي”، أوقفت المذيعة الأردنية علا الفارس، بعد موجة الغضب التي شنها مغردون ضدها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضمن وسم “#علا_الفارس_تسييء_للسعودية”، متهمين إياها بالإساءة للمملكة عبر حسابها في “تويتر”.

ووجه المغردون انتقادات لاذعة لعلا الفارس عقب تغريدة قالت فيها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة، ويغنون غداً (هلا بالخميس)”، وفقاً لـ”عكاظ”.

“الفارس” ردت على تلك الانتقادات بتغريدة قائلة: “اللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي  أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب، الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، ويا ليت تحت هاشتاق #بيان_السعودية_نصرة_للقدس؛ لأن البيان مشرف ومؤكد سيتبعه مواقف، بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها .. بلا مزايدات”.

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