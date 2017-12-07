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طحالب عملاقة تشبه الثعابين تغزو جزيرة روسية (صور)

طحالب عملاقة تشبه الثعابين تغزو جزيرة روسية (صور)
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تواصل – وكالات:

عثر سكان الساحل الجنوبي لشبه جزيرة تشوكشي، روسيا، على كائنات ضخمة، تكبر الإِنْسَان بثلاث أو ربما أربع مرات.

وبدأت ظاهرة غير عادية على الظهور بعد العواصف، فتصل الكائنات الحية الشبيهة بالثعابين الضخمة على الساحل.

وصرح موظفو الحديقة الوطنية، بأنها ليست ثعابين البحر أو ديدان عملاقة، وإنما هي “ضيف” من الولايات المتحدة، بِحَسَبِ صَحِيفَة “روسيسكي ديالوغ”.

وتبين أن الكائن هو ممثل عشب البحر، وَهُوَ منتشر على سواحل المُحِيط الهَادِي في أمريكا الشمالية من جزيرة أونالاشكا إلى ولاية كاليفورنيا.

ويصل جذع هذه الطحالب إلى 25 متراً في الطول، وتَدْرِيجِياً تتوسع نحو الأعلى. وتوجد في نهاية الجذع فقاعة تشبه رأس ثعبان بقطر يصل إلى 20 سم، وتنمو منه فروع من أوراق طويلة.

 

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