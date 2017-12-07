جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

تواصل – فريق التحرير

صادق الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، على قرار لجنة التحقيق بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة، بسحب ترخيص بيت الخبرة “إبداع للخدمات والتطوير”، ومنع رئيس بيت الخبرة من التقدم لطلب ترخيص بيت آخر.

وتوصلت لجنة التحقيق المنعقدة من قِبَل مجلس معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة بعد أن تبين لها بأن بيت الخبرة المذكور يقدم خدمات لا تندرج ضمن المجالات التي بموجبها تم منحه التصريح.

كما تبين أن “بيت الخبرة: يقدم خدمات للباحثين وطلاب الدراسات العليا بما قد يؤدي إلى تجاوز الحد المقبول في مساعدتهم وفقاً للأعراف العلمية كتقديم تحليل إحصائي مفصل للدراسة بالإضافة لتقديم خدمات مخالفة لأعمال بيوت الخبرة المماثلة كخدمات التغليف والتجليد وخدمات التعقيب وإخلاء الطرف.

وبناءً على الأسباب السابقة فقد اتخذ مجلس المعهد القرار بسحب الترخيص.