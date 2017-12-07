«مدني الجوف» يُحذِّر من أتربة تحجب الرؤية

تواصل – فريق التحرير:

دعا الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المرتقبة، وذلك بعد صدور تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ( ١٤:٠٠ ) إلى الساعة ( ٢٠:٠٠ ) من يوم الخميس الموافق ١٩-٣-١٤٣٩ هـ على مواقع تشمل “دومة الجندل-سكاكا والأجزاء المجاورة لها”.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أن هذه التنبيهات تتمثل في نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى أقل من (١كم).

وحث “مدني الجوف” المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

كما أعرب الدفاع المدني، عن أمله أن يتابع الجميع نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها وذلك لمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.