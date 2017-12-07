«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

تواصل- أحمد الرمال:

بدأ مزارعو منطقة الجوف المشاركون في مهرجان الزيتون في نسخته الحادية عشر بتسليم منتجاتهم من زيت الزيتون والزيتون المكبوس إلى مختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف استعدادا للمشاركة في المهرجان الذي ينطلق في ٢٣ / ٤ / ١٤٣٩ , بعد أن تم التسجيل الالكتروني في الموقع؛ حيث بلغ عدد المشاركين ٥٥ مزارع.

وبين رئيس اللجنة العليا للمهرجان أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني، أنه يتم استلام الإنتاج من المشاركين قبل المهرجان ليخضع لحملة “مجاز”، من خلال إجراء جميع الفحوصات اللازمة وفق المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة باستخدام احدث الأجهزة المخبرية التي يعمل عليها مختصين بالمختبر من ذوي الخبرة

وأشار إلى أن لجنة الجودة في وحدة المختبر المكونة من كيميائيين مختصين يقومون بإجراء الفحوصات التي تتم على إنتاج المزارعين ويتم ترقيم كل عينة برقم لا يشير بأي حال إلى اسم المزارع وذلك حفاظاً على السرية ، وهذه الفحوصات السبعة هي ” نسبة الحموضة ، والتزنخ ، والرطوبة ، وفحص خلط الزيت بآخر ، وكذلك المعادن الثقيلة ، والغش التجاري ، وأخيراً التذوق “.

وتابع، أنه تم هذا العام دعم المختبر فنيا بالتعاقد مع أحد المؤسسات وبالتعاون مع خبراء من جامعه الجوف ومركز أبحاث الزيتون والشئون الزراعية كذلك يتم زيارات ميدانية للمزارع لتقييمها ويتم ذلك وفق آلية عمل محددة للجنة التقييم والجودة.

وأوضح أن حملة مجاز تهدف إلى تشجيع المزارعين ومساعدتهم على رفع جودة إنتاجهم و أيضا تهدف إلى حماية المستهلك من الغش التجاري, وتقوم لجنة التقييم والجودة برصد النتائج النهائية للمشاركين وتحديد الفائزين بجائزتي صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف لأفضل زيت زيتون وأفضل زيتون مكبوس واعتمادها من اللجنة العليا.