دفاعاً عن القدس.. عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة بالضفة وغزة

تواصل – وكالات:

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات من جيش الاحتلال الصهيوني وشبان فلسطينيين في مدن عدة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما أفادت “سكاي نيوز عربية”، الخميس.

ورشق شبان فلسطينيون قوات من الجيش الصهيوني بالحجارة قرب دوار المنارة في مدينة الخليل جنوبي الضفة، ورد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وفي مدينة بيت لحم، واجه الجيش الصهيوني الفلسطينيين، الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب أكثر من 15 شاباً فلسطينياً بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع الجيش الصهيوني في مدينتي طولكرم وقلقيلية، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي قطاع غزة، أصيب 3 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الصهيوني على الحدود جنوبي القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وجاءت المواجهات غداة إعلان ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، والبدء في نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة وغربية وعربية منددة بالخطوة.