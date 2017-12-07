«واتساب» تفكّ لغز أخطر تطبيقاتها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

«واتساب» تفكّ لغز أخطر تطبيقاتها

«واتساب» تفكّ لغز أخطر تطبيقاتها
0

تواصل – وكالات:

قدّمت شركة تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” كل التفاصيل، وأزال الغموض عما وصفته بأنه “أخطر تطبيقاتها”.

وقالت “واتساب”، في بيان نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية: إن التطبيق الجديد، الذي تنوي طرحه، تحت اسم “واتساب للأعمال”، أو “واتساب بزنس”.

ووصفت التطبيق بأنه يعد “أخطر تطبيقاتها”، خاصة وأنه قد يتسبب في تسريب المعلومات المصرفية والبنكية الخاصة بالمستخدم، مبيناً أن “واتساب بزنس مصمم للشركات فقط؛ لتسهيل التواصل بين الشركات وعملائها”.

ونصح التطبيق كل مستخدميه بضرورة التفريق بين الحساب العادي، وحساب “واتساب بزنس”، عن طريق مجموعة من الخطوات:

1- يذهب المستخدم إلى البروفايل الشخصي، الخاص بالحساب الذي يسعى للتواصل معه.

2- سيظهر للمستخدم حينها نوع الحساب، ما إذا كان حساباً عادياً أم حساب بزنس.

3- حساب “واتساب بزنس” سيظهر بجانبه علامة “توثيق” بالأخضر؛ للتأكد من أنه تابع فعلاً لإحدى الشركات.

وحذر “واتساب” من انتحال حسابات “وهمية” صفات شركات، للنصب على الأشخاص وسرقة بياناتهم الشخصية والبنكية، إذا ما طلب أي حساب معلوماتك الخاصة سواء البريد الإلكتروني أو حسابك المصرفي، فتأكد أنه حساب وهمي”.

وأضافت الشركة: “في حالة ظهور مثل تلك الحسابات الوهمية يمكن أن تضغط على زر القائمة، وتختار أنه حساب Spam، ثم يتم حجب الحساب تماماً عن الظهور لك”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صورك ومحادثاتك على «واتسآب» في خطر.. إذا لم تُنفِّذ هذه الخطوة

صورك ومحادثاتك على «واتسآب» في خطر.. إذا لم تُنفِّذ هذه الخطوة

أخيراً.. «واتس آب» يتغلب على أكبر مشكلتين لدى مستخدميه

أخيراً.. «واتس آب» يتغلب على أكبر مشكلتين لدى مستخدميه

عودة «واتس آب» للعمل بعد تعطل ساعات في جميع أنحاء العالم

عودة «واتس آب» للعمل بعد تعطل ساعات في جميع أنحاء العالم

حكم بجلد امرأتين تبادلتا السب والقذف عبر «واتس آب»

حكم بجلد امرأتين تبادلتا السب والقذف عبر «واتس آب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد
فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية
تقارير وحوارات

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>