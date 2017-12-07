«واتساب» تفكّ لغز أخطر تطبيقاتها

تواصل – وكالات:

قدّمت شركة تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” كل التفاصيل، وأزال الغموض عما وصفته بأنه “أخطر تطبيقاتها”.

وقالت “واتساب”، في بيان نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية: إن التطبيق الجديد، الذي تنوي طرحه، تحت اسم “واتساب للأعمال”، أو “واتساب بزنس”.

ووصفت التطبيق بأنه يعد “أخطر تطبيقاتها”، خاصة وأنه قد يتسبب في تسريب المعلومات المصرفية والبنكية الخاصة بالمستخدم، مبيناً أن “واتساب بزنس مصمم للشركات فقط؛ لتسهيل التواصل بين الشركات وعملائها”.

ونصح التطبيق كل مستخدميه بضرورة التفريق بين الحساب العادي، وحساب “واتساب بزنس”، عن طريق مجموعة من الخطوات:

1- يذهب المستخدم إلى البروفايل الشخصي، الخاص بالحساب الذي يسعى للتواصل معه.

2- سيظهر للمستخدم حينها نوع الحساب، ما إذا كان حساباً عادياً أم حساب بزنس.

3- حساب “واتساب بزنس” سيظهر بجانبه علامة “توثيق” بالأخضر؛ للتأكد من أنه تابع فعلاً لإحدى الشركات.

وحذر “واتساب” من انتحال حسابات “وهمية” صفات شركات، للنصب على الأشخاص وسرقة بياناتهم الشخصية والبنكية، إذا ما طلب أي حساب معلوماتك الخاصة سواء البريد الإلكتروني أو حسابك المصرفي، فتأكد أنه حساب وهمي”.

وأضافت الشركة: “في حالة ظهور مثل تلك الحسابات الوهمية يمكن أن تضغط على زر القائمة، وتختار أنه حساب Spam، ثم يتم حجب الحساب تماماً عن الظهور لك”.