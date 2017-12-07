ضبط سائق المركبة صاحب فيديو القفز على رصيف كورنيش جدة

تواصل – جدة

تمكنت إدارة مرور محافظة جدة من ضبط قائد مركبة من نوع “هايلكس” ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجاوز الرصيف على طريق الكورنيش مخالفا للأنظمة، وذلك بعد افتتاح الواجهة البحرية بجدة.

وأكد مدير مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري ، وفقا لـ”المدينة” أنه وبعد تداول المقطع وتحليله تم التوجيه لفرق البحث بشعبة السير حيث تمكنوا من تحديد المركبة وضبطها.

وأشار إلى أنه تمّت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه ومن ثم إحالته لأمانة جدة لاتخاذ اللازم وفق اختصاصهم مهيبًا بالجميع التقيد بالأنظمة المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.