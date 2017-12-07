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برقية شكر من مستشار خادم الحرمين لـ«مدني مكة» (صور)

برقية شكر من مستشار خادم الحرمين لـ«مدني مكة» (صور)
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تواصل – فريق التحرير

بعث صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة “الأمير خالد الفيصل” برقية شكر لمدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة شكر فيها رجال الدفاع المدني بالمنطقة على المجهود الذي يبذلونه باحترافية عالية في التعامل مع الأزمات والحوادث.

وقد تضمنت البرقية سرور سموه الكريم بما قام به منسوبو الدفاع المدني في التعامل مع عدد من الحوادث التي وقعت مؤخراً بمحافظة جدة منها: “انهيار منزل شعبي مكون من دورين وإخلاء السكان المجاورين للمنزل وإنقاذ شخص من تحت الأنقاض، وحادث حريق بعمارة سكنية وإخلاء جميع السكان وعددهم (25 شخصاً)، وحادث حريق بفلامينجو مول بجدة، وتم إخلاء السوق تماماً في فترة وجيزة وإنهاء تلك الحوادث دون حدوث إصابات مؤثرة.

ووجه سموه الشكر لكافة رجال الدفاع المدني على الجهود الموفقة التي بذلت بكل احترافية ومهارة أثمرت عن إنقاذ السكان والحفاظ على الأرواح.

من جانبه ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي شكر وتقدير صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وأشار إلى أن هذا ليس بمستغرب من سموه الكريم وليس الأول الذي يحظى به رجال الدفاع المدني من سموه الكريم، مؤكداً أن ذلك يمثل داعماً ومحفزاً لهم للمزيد من بذل الجهد للارتقاء بالمجهودات المقدمة والعطاءات الميدانية والصور المشرقة التي عرف بها أولئك الرجال لحماية الأرواح والممتلكات، داعين الله أن يحفظ لنا قيادتنا وولاة أمرنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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