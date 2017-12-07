حيوانات وأفاعٍ في نشاط لطلاب ابتدائية بسكاكا.. والصورة بـ10 ريالات (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة ابتدائية في مدينة سكاكا بالجوف، من ارتكاب إدارة المدرسة سلسلة محظورات بحق أبنائهم “اليوم المفتوح”.

وأرسل أحد أولياء الأمور عبر خدمة “المواطن الصحفي” بـ”تواصل” الشكوى التي تعبر عن غضب وتذمر عدد من أولياء الأمور؛ نظراً للمخالفات -بحسب وصفهم- التي ارتكبتها الإدارة بحق أبنائهم.

فعاليات غير هادفة

وقال صاحب الرسالة لـ”تواصل” -طلب عدم ذكر اسمه-: إن “المدرسة ارتكبت عدداً من المحاذير والمحظورات التربوية، وخالفت تعليمات وزارة التعليم فيما يخص تطبيق برامج النشاط وعدم تكليف الطلاب بدفع مبالغ مالية لممارسة الأنشطة أو المشاركة فيها”.

وأضاف: “قامت المدرسة -تحتفظ “تواصل” باسمها- بتنفيذ (اليوم المفتوح) وأخرجت الطلاب مبكراً من المدرسة، وطبقت فعاليات غير تربوية وغير هادفة من خلال إحضار الحيوانات والأفاعي للحرم المدرسي وهو ما سبب الذعر في نفوس بعض الصغار”.

وتابع ولي الأمر: “ما زاد الطين بله -وفق تعبيره- قيام المدرسة بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور تؤكد عليهم بأن من يرغب بالتصوير مع هذه الحيوانات عليه دفع مبلغ 10 ريالات في مخالفة صريحة لتعليمات وأنظمة الوزارة، ومن لا يملك هذا المبلغ ما عليه إلا أن يشاهد زملائه ويتحسر”.

المدرسة استنزفت جيوبنا

وأكمل قائلاً: إن “المدرسة في يومها المفتوح ارتكبت المحظورات بتطبيق برامج غير تربوية وغير منهجية، فضلاً عن إحضار عدد من الحيوانات والأفاعي التي قد تسبب الأمراض لأبنائنا ولكنها لم تبالِ”.

وواصل ولي الأمر حديثه: “قامت المدرسة أيضاً بإجبار الطلاب على دفع مبالغ نقدية أرهقت واستنزفت جيوب أولياء الأمور، وصنعت التباين بين الطلاب، وأخرجت الطلاب في هذا اليوم الساعة 10:30 صباحاً”.

وطالب المتحدث وزارة التعليم وإدارة تعليم الجوف، بالتحقيق في هذه الوقائع وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية بحق إدارة المدرسة، واتخاذ التدابير التي “تحافظ على حياة أبنائنا من الخطر”.

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