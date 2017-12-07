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«هيئة المواصفات»: استيراد السيارات الكهربائية أصبح ممكناً

«هيئة المواصفات»: استيراد السيارات الكهربائية أصبح ممكناً
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تواصل – الرياض

أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعود العسكر أنه أصبح بالإمكان استيراد السيارات الكهربائية من خارج المملكة.

وأوضح وفقاً لـ”مكة” أن اثنين من وكالات السيارات في المملكة مستعدتان على نطاق واسع لاستيراد هذه السيارات من الخارج بعد أن وافقا على اشتراطات اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية التي وضعتها الهيئة، فيما تعمل بقية الوكالات على استيفاء الشروط لتتمكن من الاستيراد.

وأبان أنه تم استيراد 5 سيارات كهربائية بشكل شخصي حتى الآن، مرجحاً أن يبدأ الاستيراد على نطاق واسع في 2018، بعد توفير البنية التحتية لتشغيل هذه السيارات في المملكة كالشحن والصيانة.

يشار إلى أن الهيئة انتهت مؤخراً من إعداد اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية، واستفادت في إعدادها من التجربة الأوروبية والإماراتية في استخدام مثل هذه السيارات.

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