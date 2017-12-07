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كتلة هوائية تقترب من تبوك.. وتوقعات بحرارة دون الصفر

كتلة هوائية تقترب من تبوك.. وتوقعات بحرارة دون الصفر
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تواصل – تبوك

وجَّه الدفاع المدني بمنطقة تبوك تحذيرات للمواطنين من كتلة هوائية وانخفاض في ‎درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، ربما تصل إلى ما دون الصفر المئوية، طبقاً لما ورده من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكد الدفاع المدني بتبوك أن التقلبات يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني النقيب عبدالعزيز الشمري: إن على المواطنين والمقيمين في المنطقة الحذر في التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء، والتأكد من تلك الأجهزة ومدى مطابقتها المواصفات والمقاييس، وكذلك التوصيلات الكهربائية فضلاً عن سلامة سخانات المياه والفحص الدوري لها، وضرورة توفير التهوية المناسبة عند استخدام الفحم والحطب والكيروسين في التدفئة.

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