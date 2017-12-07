«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

تواصل – الرياض:

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على المتحرش بالعاملة المنزلية، الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل.

وقالت شرطة المنطقة، “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن إقدام أحد الأشخاص على التحرش بسيدة ومحاولة الاعتداء عليها، حيث اتضح لاحقاً أنها تعمل لدى أقارب المتهم بمهنة عاملة منزلية”.

وأضافت، “بالنظر إلى بشاعة الجرم، وما سببته تلك المقاطع من إثارة للرأي واستياء عام فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها”.

وتابعت في بيان لها، “بتوفيق من الله وفضله رغم شُح المعلومات وندرتها وعدم ورود أي بلاغ لدى مراكز الشرط لهذه الواقعة، فقد أسفرت الجهود المتواصلة عن تحديد هوية المتهم، وبضبطه وهو “مصري” في العقد الثالث من العمر، وسماع أقواله أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامه بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية”.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته واستقراره.