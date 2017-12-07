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عَرض «جزيرة» في الكاريبي للبيع دون نقود.. ولكن بشرط
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تواصل – وكالات:

يحلم الجميع بالعيش مثل الأثرياء في جزيرة خاصة بهم مع شركاء حياتهم، وهذا للأسف ما يعني الحاجة إلى ميزانية مليونير ليتحقق.

وإذا كنت ترغب في شراء شاطئ الخليج الدامي على جزيرة الاتحاد في سانت فينسنت والغرينادين، فما عليك سوى امتلاك العملة الإلكترونية بيتكوين.

وعلى وجه الدقة، عليك أن تمتلك ما قدره 600 بيتكوين، والتي تساوي حالياً 5.3 مليون جنيه إسترليني أي نحو 7 ملايين دولار أمريكي.

ولن تقبل شركة “Bloody Bay” سوى هذه العملة الافتراضية مقابل بيع قطعة أرض تبلغ مسحتها 13 فداناً، ما يزيد عن 5 هكتارات على الجزيرة الاستوائية.

يشار إلى أن عملة “البيتكوين” تجاوزت، الثلاثاء 5 ديسمبر، مستوى الـ 10 آلاف دولار، وأصبحت القيمة السوقية لهذه العملة الإلكترونية تتجاوز قيمة شركات وحتى اقتصادات بعض الدول.

وتمتلك الجزيرة مشهداً طبيعياً مذهلاً بالمياه الزرقاء البلورية والحياة البرية الاستوائية والشواطئ الجميلة، ناهيك عن أنه لا يعيش فيها سوى 3 آلاف نسمة فقط، مما يعني بأنها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن بعض الهدوء، كما يمكن الاستمتاع برحلة قصيرة بالقارب إلى بعض الجزر الأخرى المجاورة.

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