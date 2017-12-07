أول هاتف في العالم يدعم شبكة «5G»

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس شركة هواوي الصينية الشهيرة بصناعة الإلكترونيات أن الشركة عازمة على إطلاق أولى هواتفها القادرة على العمل مع شبكات الاتصال من الجيل الخامس “5G”.

وفي كلمة له خلال مؤتمر “WIC” العالمي الأخير الذي عقد في الصين قال المسؤول: “حتى عام 2019، أتوقع أن العديد من شبكات الاتصال في العالم ستكون قد بدأت بدعم تقنيات الـ5G، فتلك التقنيات تخضع للاختبارات حالياً في العديد من البلدان، لذا نعتزم طرح أول هاتف ذكي قادر على دعم التقنية قبل النصف الثاني من تلك السنة”.

ووفقاً للمعلومات فإن “هواوي” تطور حالياً العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها مستقبلاً في التعامل مع شبكات الاتصال من الجيل الخامس كشرائح “Kirin 970” الإلكترونية التي استعرضتها مؤخراً.

ومع حلول 2019، من المفترض أن تطرح الشركة أول هاتف “5G” سيوفر سرعة عالية في استقبال وإرسال البيانات، تتراوح ما بين 50 و100 ميجابايت/ ثانية.

وتأتي تصريحات هواوي تلك في الوقت الذي تتسابق فيه العديد من البلدان لتطوير وزيادة سرعة شبكات الاتصال لديها، وتعمل على تطوير واختبار تقنيات الـ “5G”.