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أسعار العقارات تنخفض 45%.. ومستثمر يقدم نصيحة مهمة للمواطنين

أسعار العقارات تنخفض 45%.. ومستثمر يقدم نصيحة مهمة للمواطنين
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تواصل – متابعات:

أكد المستثمر العقاري عبدالرحمن العجمي أن “أسعار العقارات بالمملكة” انخفضت إجمالاً من 15% وحتى 45%، وأن الانخفاض يختلف حسب نوع الأراضي، التجارية والسكنية والاستثمارية، موضحاً أن العقار السكني ينخفض بشكل أكبر من التجاري والاستثماري.

ونصح العجمي المواطنين بالانتظار في الوقت الحالي بدلاً من تحمُّل القروض، وأن يكون الانتظار ما لا يقل عن 3 أشهر خاصة بعد الأزمات التي مر بها السوق العقاري، متوقعاً انخفاض السوق العقاري بأكثر من 65 % خلال السنوات المقبلة.

وأضاف وفقاً لـ”الوطن” أن «انخفاض أسعار الأراضي قضى على احتكار مُلاك العقارات على الأراضي وارتفاع أسعارها»، موضحاً أن 55 % من باقي نسبة العقارات ثابت من حيث سعر الأراضي.

وأشار إلى أن السوق يحميه العرض والطلب، ومنطقة جدة انخفضت بها نسبة الأراضي أكثر من المنطقة الشرقية والرياض، ومن المتوقع انخفاض الأسعار والرسوم على الأراضي البيضاء بعد أن توزع وزارة الإسكان المنازل على المواطنين.

ولفت إلى أن «الوزارة وفرت مساكن بأسعار مناسبة، وهو ما يصب في مصلحة المواطنين، والمستثمرون يحصلون على أرباح جيدة بعد بيعهم أكثر عدد من الوحدات والأراضي بعد شراكة الوزارة مع القطاعات الخاصة».

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