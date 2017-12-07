الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

6 استخدامات مذهلة لـ«زيت الخروع».. تعرَّف عليها

6 استخدامات مذهلة لـ«زيت الخروع».. تعرَّف عليها
0

تواصل – وكالات:

يستخدم الكثيرون زيت الخروع للشعر والبشرة، غير أنه له العديد من الفوائد الأخرى، التي قد لا يكون البعض قد سمع عنها من قبل، ويحتوي زيت الخروع على حمض “ريسينولايك” المعروف بفاعليته كمضاد للالتهاب، الجراثيم، الفيروسات والفطريات.

وهنا نستعرض 6 فوائد صحية لزيت الخروع، كما أوردها أحد المواقع المتخصصة في مجال الصحة:

1- علاج التهاب المفاصل الروماتيزمي: يعد زيت الخروع علاجا سحرياً للتخلص من الآلام الروماتيزمية، التهاب المفاصل و”النقرس”، وذلك لقدرته على اختراق طبقات الجلد بسهولة؛ ما يساعد على تخفيف الآلام، وذلك بمسحه على موضع الألم.

2- تحديد النسل: يعتبر تناول زيت الخروع مانعاً طبيعياً للحمل، إذ يقضي حمض “الريسينوليك” الموجود فيه على الحيوانات المنوية، وبالتالي لا يحدث الحمل إطلاقاً، ويجب التنبيه إلى أن تناول المرأة الحامل لهذا الزيت بكثرة قد يتسبب في الإجهاض.

3- تخفيف اضطرابات الدورة الشهرية: يخفف من اضطرابات الدورة الشهرية التي يشكو منها عديد من النساء، والتي تتمثل في عدم انتظام تدفق الدم، تشنجات في البطن وتقلب المزاج، حيث يعمل حمض “الريسينوليك” على تحفيز تدفق الدم في حال تأخره، ويخفف من آلام البطن.

4- العناية بالبشرة: خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تجعل من زيت الخروع علاجاً فعالاً لحب الشباب والدمامل التي تظهر في البشرة، كما أنه يعمل على إضفاء النعومة والنضارة على الوجه والبشرة.

5- التخلص من الإمساك: يعد هذا الزيت بمثابة ملين طبيعي شديد الفعالية في القضاء على الإمساك وتحسين عمل الجهاز الهضمي بشكل عام.

6- تحسين الرضاعة الطبيعية: يساعد زيت الخروع على إدرار حليب الأمهات المرضعات، لكن ينصح بعدم الإفراط في تناوله حفاظاً على صحة الرضع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«قرع العسل» يحارب أهم المشاكل الصحية شيوعاً

«قرع العسل» يحارب أهم المشاكل الصحية شيوعاً

قبل «الدورة الشهرية».. تناولي 4 فيتامينات ومعادن لتخفيف أعراضها

قبل «الدورة الشهرية».. تناولي 4 فيتامينات ومعادن لتخفيف أعراضها

كيف تدرك الأم أن طفلها مصاب بـ«إمساك»؟

كيف تدرك الأم أن طفلها مصاب بـ«إمساك»؟

بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لعلاج «الإمساك»

بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لعلاج «الإمساك»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد
فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية
تقارير وحوارات

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>