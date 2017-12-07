6 استخدامات مذهلة لـ«زيت الخروع».. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

يستخدم الكثيرون زيت الخروع للشعر والبشرة، غير أنه له العديد من الفوائد الأخرى، التي قد لا يكون البعض قد سمع عنها من قبل، ويحتوي زيت الخروع على حمض “ريسينولايك” المعروف بفاعليته كمضاد للالتهاب، الجراثيم، الفيروسات والفطريات.

وهنا نستعرض 6 فوائد صحية لزيت الخروع، كما أوردها أحد المواقع المتخصصة في مجال الصحة:

1- علاج التهاب المفاصل الروماتيزمي: يعد زيت الخروع علاجا سحرياً للتخلص من الآلام الروماتيزمية، التهاب المفاصل و”النقرس”، وذلك لقدرته على اختراق طبقات الجلد بسهولة؛ ما يساعد على تخفيف الآلام، وذلك بمسحه على موضع الألم.

2- تحديد النسل: يعتبر تناول زيت الخروع مانعاً طبيعياً للحمل، إذ يقضي حمض “الريسينوليك” الموجود فيه على الحيوانات المنوية، وبالتالي لا يحدث الحمل إطلاقاً، ويجب التنبيه إلى أن تناول المرأة الحامل لهذا الزيت بكثرة قد يتسبب في الإجهاض.

3- تخفيف اضطرابات الدورة الشهرية: يخفف من اضطرابات الدورة الشهرية التي يشكو منها عديد من النساء، والتي تتمثل في عدم انتظام تدفق الدم، تشنجات في البطن وتقلب المزاج، حيث يعمل حمض “الريسينوليك” على تحفيز تدفق الدم في حال تأخره، ويخفف من آلام البطن.

4- العناية بالبشرة: خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تجعل من زيت الخروع علاجاً فعالاً لحب الشباب والدمامل التي تظهر في البشرة، كما أنه يعمل على إضفاء النعومة والنضارة على الوجه والبشرة.

5- التخلص من الإمساك: يعد هذا الزيت بمثابة ملين طبيعي شديد الفعالية في القضاء على الإمساك وتحسين عمل الجهاز الهضمي بشكل عام.

6- تحسين الرضاعة الطبيعية: يساعد زيت الخروع على إدرار حليب الأمهات المرضعات، لكن ينصح بعدم الإفراط في تناوله حفاظاً على صحة الرضع.