الصحف البريطانية: قرار ترامب حول القدس خطير وكارثي .. ويوم حزين للقانون الدولي ولفلسطين

تواصل – الرياض

وصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية بـ “الخطأ الكارثي”، وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان “خطأ ترامب يمثل كارثة بالنسبة للعرب وللولايات المتحدة على السواء”. وأضافت أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل يمثل صفعةً لسبعة عقود من السياسة الأمريكية.

وقال تقرير رشيد خالدي: إن ” تداعيات هذا القرار ستكون سلبية للغاية كما أنه من المستحيل التنبؤ بالكثير منها”، وأشار إلى أن “مسألة القدس من المسائل المهمة في التوصل لحل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ولطالما كانت تؤجل مناقشة وضعها خلال أي مفاوضات بسبب الحساسية البالغة التي تدور حول وضعها النهائي”، طبقاً لـ “بي بي سي”.

صميم الهوية الفلسطينية المسلمة

وتابع “خالدي”: إن ” مدينة القدس بلا شك تعتبر في صميم الهوية الفلسطينية المسلمة والمسيحية”، مضيفاً أن المدينة أضحت رمزاً أكثر أهمية في الوقت الذي أصبح فيه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أكثر ضراوة”.

وقال الكاتب إن “اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل بالنسبة لي أنا شخصياً، التي عاش فيها أهلي منذ مئات السنين، لا يعني فقط تبني المقولة الإسرائيلية بأن القدس لهم بالكامل بل يضفي الشرعية بأثر رجعي على الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية خلال حرب 1967، وفرض قوانين عنصرية على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس”.

للصهاينة فقط

وأضاف، أن ترامب الذي حذر من قبل العرب ودول الشرق الأوسط والقادة في أوروبا من اتخاذ مثل هذه الخطوة، جعل التوصل لحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أكثر صعوبة بالرغم من أنه أدخل البهجة إلى قلوب أصدقائه والمتطرفين في إسرائيل، فإنه للأسف جعل التوصل لحل سلمي بينهما أكثر صعوبة.

وختم بالقول إنه “يوم حزين بالنسبة للقانون الدولي ولفلسطين ولكل شخص مهتم بالتوصل إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط”.

مقدسة ومقسمة

أما افتتاحية صحيفة التايمز فجاءت بعنوان “مقدسة ومقسمة”، وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ خطوة خطيرة في بشأن إسرائيل.

وتابعت بالقول إن ” ترامب يأمل أن يؤدي قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس إلى إنهاء سلسلة الإخفاقات السابقة في حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن أمله هذا سيذهب أدراج الرياح”.

خطير وخرق للدبلوماسية

وعنونت صحيفة الفايننشال تايمز افتتاحيتها “قرار ترامب الخطير بشأن القدس”، وقالت الصحيفة إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدماً في تنفيذ الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية والاعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس يعتبر “خرقاً للدبلوماسية”.

وأضافت الصحيفة أن ترامب “استطاع بهذا القرار توحيد جميع الناس ضده تقريباً ومن بينهم حلفاؤه المقربون في المنطقة، فقد أثار قراره موجة غضب بين المسلمين، ووفّر بيئة خصبة للمتشددين، كما أنه، وليست هذه المرة الأولى، حط من شأن الولايات المتحدة في أعين العالم أجمع”.