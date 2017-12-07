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مكة.. تنفيذ القصاص في باكستاني قاتل

مكة.. تنفيذ القصاص في باكستاني قاتل
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية.

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).

أقدم / محمد بادل خان عثمان جعفر علي – باكستاني الجنسية – على قتل / حمود يار خان بير بخش – باكستاني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين على صدره وظهره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بادل خان عثمان جعفر – باكستاني الجنسية – اليوم الخميس 19 / 3 / 1439هـ في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل .

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