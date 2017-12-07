كوريا الشمالية: الحرب مع أمريكا حتمية.. لكن متى؟

تواصل- وكالات:

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية: إن التدريبات الواسعة النطاق بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي والتهديدات الأمريكية بشن حرب استباقية ضد بيونغيانغ تجعل مسألة اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية “حقيقة مؤكدة”.

وأضاف المتحدث، في بيان، “السؤال المتبقي الآن هو: متى ستندلع الحرب مع أمريكا؟”، موضحاً “نحن لا نتمنى نشوب حرب، لكن ينبغي لنا ألا نختبئ منها.. وإذا أساءت الولايات المتحدة تقدير صبرنا وأشعلت فتيل حرب نووية، فبالتأكيد سنجعل الولايات المتحدة تدفع الثمن غالياً من خلال قوتنا النووية الهائلة التي قمنا بتعزيزها على الدوام”.