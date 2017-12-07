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الحرائق تلتهم كاليفورنيا الأمريكية.. اتساع نطاق الكارثة وخسائر بمليارات الدولارات (فيديو)

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تواصل- سامر محمد:

أظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو التي بثتها شبكات أمريكية وعالمية اتساع نطاق الحرائق في ولاية كاليفورنيا ووصولها إلى مدينة لوس أنجلوس بما يهدد أكثر من 100 ألف شخص، في وقت تشهد فيه الولاية عمليات إجلاء لآلاف الأمريكيين من منازلهم هرباً من اتساع نطاق النيران.

وأشارت صحيفة “تايم” الأمريكية إلى أن الرياح الشديدة تسببت في اتساع نطاق النيران والتي أجبرت آلاف المنازل على الإجلاء، مضيفة أن النيران باتت تهدد أكثر من 100 ألف شخص.

ولفتت شبكة “سي بي إس” إلى أن النيران المشتعلة في الغابات تهدد المنازل في بلدة “سانتا بولا”، ورصدت التهام النيران لعدد من المنازل في مناطق مختلفة بالولاية.

وتحدثت الشبكة عن أن ولاية كولورادو الأمريكية دفعت برجال إطفاء إلى كاليفورنيا في ظل اتساع نطاق النيران التي وصفت بغير المسبوقة هناك.

ولفتت إلى أن أكثر من 50 مدرسة في لوس أنجلوس أغلقت أبوابها بسبب الحرائق في وقت بلغت فيه الخسائر المؤمن عليها جراء الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا الشمالية في أكتوبر الماضي نحو 9 مليارات دولار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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