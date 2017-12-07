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تبرئة معلم كَسَر أنف طالب في نجران.. هذا هو السبب
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تواصل- نجران:

قررت إدارة التعليم في نجران، ممثلة في لجنة التوجيه والإرشاد، بشأن شكوى ولي أمر طالب، تقدم بها بعد أن سدد أحد المعلمين لكمة إلى أنف ابنه، نتج عنها كسر، واحتاج إلى جراحة لتعديله، معاقبةً للطالب، إضافة إلى طالب آخر، لثبوت اعتدائهما على المعلم الذي لم يذكر القرار أي شيء عن إدانته.

واعتمد مدير التعليم في نجران الدكتور محسن علي حكمي، قرار لجنة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة، بشأن الشكوى التي تقدم بها والد الطالب، واتهم فيها أحد المعلمين بتوجيه لكمة إلى وجه ابنه؛ ما أدى إلى اعوجاج أنفه وخضوعه لجراحة لتعديله.

وكشفت التحقيقات وجود طرف ثالث، وهو طالب أُدِين بالاعتداء على المعلم، وتمت معاقبته بالحرمان من الدراسة عاما دراسيا كاملا ونقله إلى مدرسة أخرى، إضافة إلى إدانة الطالب صاحب الأنف المكسور، وحسم 10 درجات من السلوك والمواظبة، فيما لم يُتَّخذ أي إجراء ضد المعلم المتهم بضرب الطالب، وفقاً لـ”الوطن”.

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