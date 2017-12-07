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«قط» يتحول إلى نجم بعد منعه من دخول مكتبة

«قط» يتحول إلى نجم بعد منعه من دخول مكتبة
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تواصل- وكالات:

تحول “قط” من ولاية مينيسوتا الأمريكية إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم منعه من دخول مكتبة تابعة لإحدى جامعات الولاية.

وبات القط “ماكس”، نجماً مشهوراً على مستوى العالم، بعد تداول صور لنشرة أصدرتها مكتبة تابعة لجامعة ماكليستر تنص على منعه من دخول المكتبة.

وقال موظف المكتبة كريس سكومر إنه قام بمنع القط على باب المكتبة، وقام بنشره على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن القط ماكس لم يلتزم بهذا القرار وشوهد وهو يتجول في أرجاء المكتبة بعد إصدار القرار بوقت قصير. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لماكس بعدما نجح في التسلل إلى إحدى قاعات المكتبة، بالإضافة إلى صور أخرى تظهر القط داخل أحد مكاتب الجامعة.

وقالت صاحبة القط، كوني ليبتون بأنها تحاول أن تساهم في إبقاء القط داخل المنزل لمنعه من التعرض للأذى لدى توجهه إلى حرم الجامعة الذي يشهد أعمال بناء في داخلها، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

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