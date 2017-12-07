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المقاومة الشعبية بصنعاء: الحسم العسكري خيار الخلاص

المقاومة الشعبية بصنعاء: الحسم العسكري خيار الخلاص
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تواصل – واس:

أكد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية، في محافظة صنعاء أن الحسم العسكري هو خيار الخلاص لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.

ودعا المجلس في بيان بثه موقع / 26 سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن على محسن صالح إلى سرعة التحرك لاستكمال الحسم العسكري .

وأهابت المقاومة، بسكان محافظة صنعاء إلى توحيد الكلمة والاستمرار في الانتفاضة التي قادها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح واندلعت في العاصمة وأغلب المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الانقلابية.

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