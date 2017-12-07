حادث ينقذ 7 طلاب ومشرفة وسائقاً من السقوط بأحد أودية المدينة

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن عمليات الهيئة بالمنطقة 997 تلقت في تمام الساعة 06:49 صباح اليوم الخميس بلاغاً عن وقوع حادث لميكروباص مدرسي داخل أحد المخططات بالقرب من طريق الأمير سلطان.

وأوضح “السهلي”، أنه على الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية، وفرقتي تدخل سريع، وعند الوصول وبعد إجراءات الفرز المبدئي اتضح وجود عدد 7 طلاب ومشرفة الباص والسائق وجميع الإصابات بسيطة ولله الحمد، حيث إن الميكروباص توقف قبيل سقوطه في أحد الأودية بعد ارتطامه بمركبة أخرى.

وبين “السهلي” أنه تمت معالجة بعض الحالات البسيطة في الموقع من تضميد بعض السحجات والخدوش البسيطة ونقل جميع الحالات للمستشفى.