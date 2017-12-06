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«وثيقة» أمريكية تكشف «خفايا» قرار ترامب عن القدس.. قلق وترقب

«وثيقة» أمريكية تكشف «خفايا» قرار ترامب عن القدس.. قلق وترقب
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تواصل – وكالات:

قالت وكالة “رويترز” إنها حصلت على وثيقة من الولايات المتحدة تطلب فيها واشنطن من الكيان الصهيوني “كبح ردها على القرار الخاص بالقدس”.

وأضافت “رويترز”، أن وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها الوكالة، يوم أمس الأربعاء، أظهرت أن الولايات المتحدة تطالب “إسرائيل بتخفيف ردها على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك لأن واشنطن تتوقع رد فعل غاضباً، وتدرس التهديدات المحتملة للمنشآت والأفراد الأمريكيين”.

الوثيقة، تحمل تاريخ أمس 6 ديسمبر في نقاط للمناقشة موجهة للدبلوماسيين في السفارة الأمريكية في تل أبيب، لنقلها إلى المسؤولين الإسرائيليين “في حين أني أدرك أنكم سترحبون علناً بهذه الأنباء، فإنني أطلب منكم كبح جماح ردكم الرسمي”.

وأضافت الوثيقة، “نتوقع أن تكون هناك مقاومة لهذه الأنباء في الشرق الأوسط وحول العالم، وما زلنا نقيم تأثير هذا القرار على المنشآت والأفراد الأمريكيين في الخارج”.

وقالت “رويترز” إنها اطلعت على وثيقة أخرى لوزارة الخارجية الأمريكية، تحمل أيضا تاريخ أمس 6 ديسمبر، لوزارة الخارجية الأمريكية، تقول فيها إنها شكلت قوة مهام داخلية “لتتبع التطورات في أنحاء العالم” عقب القرار الأمريكي بشأن القدس.

وقال مسؤول أمريكي لـ”رويترز” – طلب عدم الكشف عن اسمه-، إن من الإجراءات المتبعة دائماً تشكيل قوة مهام “في أي وقت توجد فيه مخاوف على سلامة وأمن أفراد من الحكومة الأمريكية أو مواطنين أمريكيين”، ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على أي من الوثيقتين.

وتخلى الرئيس الأمريكي عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود، يوم أمس الأربعاء، واعترف بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية، فيما يهدد جهودَ السلام بالشرق الأوسط وأغضب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على السواء.

وسردت الوثيقة الأولى أيضاً، نقاطاً للمناقشة للمسؤولين بالقنصلية الأمريكية العامة في القدس والسفارات الأمريكية في لندن وباريس وبرلين وروما، والبعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي الرسالة الموجهة للعواصم الأوروبية، طلبت الوثيقة من المسؤولين الأوروبيين تأكيد أن قرار ترامب لم يستبق الحكم على ما يسمى قضايا “الوضع النهائي”، التي ينبغي تسويتها بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت، “أنتم في وضع مهم يتيح لكم التأثير في رد الفعل الدولي على هذا الإعلان ونحن نطلب منكم تضخيم حقيقة، أن القدس ما زالت قضية من قضايا الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأنه يجب على الطرفين تقرير أبعاد سيادة إسرائيل في القدس خلال مفاوضاتهم”.

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