الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

رسمياً.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

رسمياً.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

البرلمان العربي يدعو إلى جلسة طارئة لبحث تداعيات قرار ترامب

البرلمان العربي يدعو إلى جلسة طارئة لبحث تداعيات قرار ترامب
0

تواصل – وكالات:

دعا رئيس البرلمان العربيا لدكتور مشعل بن فهم السلمي، إلى جلسة طارئة للبرلمان العربي يوم الإثنين المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الذي صدر اليوم الأربعاء حول إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأشار السلمي إلى أن الدعوة لعقد جلسة طارئة تأتي لتمكين أعضاء البرلمان العربي الذين يمثلون كافة أطياف وتوجهات الشعوب العربية من إصدار قرار يعبر عن نبض الشارع العربي تجاه هذا القرار الخطير للإدارة الأمريكية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن القرار يُعد تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، ويؤسس بإرادة منفردة لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس المحتلة تتحدى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية لمصلحة الدولة القائمة بالاحتلال لتكون عاصمة يهودية موحدة لها.

وأكد رئيس البرلمان العربي الموقف الثابت للبرلمان العربي، بأن مدينة القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

8 بلدان تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن بشأن «القدس»

8 بلدان تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن بشأن «القدس»

المملكة تستنكر إعلان «ترامب» الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

المملكة تستنكر إعلان «ترامب» الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

بطلب من 8 دول.. اجتماع لـ«مجلس الأمن» غداً لبحث وضع القدس

بطلب من 8 دول.. اجتماع لـ«مجلس الأمن» غداً لبحث وضع القدس

«الجارديان»: انتفاضة فلسطينية محتملة بسبب قرار «ترامب»

«الجارديان»: انتفاضة فلسطينية محتملة بسبب قرار «ترامب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد
فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية
تقارير وحوارات

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>