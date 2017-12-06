البرلمان العربي يدعو إلى جلسة طارئة لبحث تداعيات قرار ترامب

تواصل – وكالات:

دعا رئيس البرلمان العربيا لدكتور مشعل بن فهم السلمي، إلى جلسة طارئة للبرلمان العربي يوم الإثنين المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الذي صدر اليوم الأربعاء حول إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأشار السلمي إلى أن الدعوة لعقد جلسة طارئة تأتي لتمكين أعضاء البرلمان العربي الذين يمثلون كافة أطياف وتوجهات الشعوب العربية من إصدار قرار يعبر عن نبض الشارع العربي تجاه هذا القرار الخطير للإدارة الأمريكية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن القرار يُعد تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، ويؤسس بإرادة منفردة لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس المحتلة تتحدى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية لمصلحة الدولة القائمة بالاحتلال لتكون عاصمة يهودية موحدة لها.

وأكد رئيس البرلمان العربي الموقف الثابت للبرلمان العربي، بأن مدينة القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.