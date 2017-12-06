بالصور.. «المهمات الخاصة» تضبط مصنع خمور متكامل جنوب الرياض

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقه الرياض، من ضبط موقع متكامل لتصنيع الخمور بحي عريض جنوب العاصمة الرياض يديره أحد المخالفين.

وأوضحت الشرطة، أنه بعد توفر معلومات تم التحقق من صحتها، وباتخاذ جملة من الإجراءات البحثية تم القبض عليه (أثيوبي/في العقد الثالث / مخالف لنظام الإقامة والعمل).

وفي ذات السياق، تمكنت القوة من ضبط يمنيين، في العقد الرابع من العمر ، مخالفين لنظام الاقامه والعمل ) في حي منفوحة وسط العاصمة يمتهنان ترويج الخمور محلية الصنع، في كمين محكم.

وأوضحت الشرطة أنه جرى تحريز عينه من المضبوطات وإتلاف المصنع وإيقاف المتهمين بمراكز الشرط المختصة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.