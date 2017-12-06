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8 بلدان تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن بشأن «القدس»

8 بلدان تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن بشأن «القدس»
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تواصل- وكالات:

يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً طارئاً، الجمعة المقبل، في شأن الاعتراف الأحادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وفق ما أكدت البعثة اليابانية التي تترأس مجلس الأمن.

وجاء في بيان للبعثة السويدية في الأمم المتحدة إن “بعثات بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي تطلب من الرئاسة اليابانية لمجلس الأمن عقد اجتماع طارئ للمجلس قبل نهاية الأسبوع”.

ودعت ثمانية بلدان الأربعاء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد دبلوماسيون، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف أحادياً بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطلبت هذه الدول افتتاح الاجتماع بعرض سيُقدّمه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي كان ذكّر بمعارضته “أيّ إجراء أحادي”، وذلك بعيد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال سفير بوليفيا في الأمم المتحدة ساشا سيرجيو سوليز، إن قرار الولايات المتحدة “يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.

وأضاف أن قرار ترامب “ليس تهديداً لعملية السلام فحسب، بل إنه تهديد للسلام والأمن الدوليين أيضاً”.

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