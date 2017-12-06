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تطبيق منتشر في «أندرويد» يُسرِّب بيانات 31 مليون مستخدم

تطبيق منتشر في «أندرويد» يُسرِّب بيانات 31 مليون مستخدم
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تواصل – وكالات:

تسبب تطبيق لوحة مفاتيح افتراضية على هواتف أندرويد يحمل اسم “AI.type” في تسريب بيانات شخصية لأكثر من 31 مليون مستخدم حول العالم، بحسب باحثين أمن معلوماتية في مركز الأمن “كروم تك”.

وأعرب الباحثون عن صدمتهم عندما قاموا بتثبيت التطبيق على هاتف آي فون ودهشوا من إمكانية الوصول الكامل والسلس إلى بيانات المستخدم المخزنة سواء الماضية أو الحالية، حيث تسمح للقراصنة من انتهاك كل شيء يتعلق بالمستخدم سواء اسمه وموقعه وجهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني وتاريخ ميلاده وجنسه والبروفايل الشخصي به.

وبحسب الباحثين فإن مطور التطبيق ويدعى “Eitan Fitusi” فشل في تأمين خادم قاعدة بيانات تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية بكلمة سر، ما يجعلها بيئة خصبة للقراصنة.

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