«الصحة» تنفي نقص أدوية السكر بالمستشفيات والمراكز.. وتقدم حلاً

تواصل – جدة

نفَت وزارة الصحة وجود أي نقص في أدوية السكري بعد شكوى مراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات من عدم توفرها؛ مؤكدة أنها متوفرة، كما أن وزارة الصحة حريصة على توفير الأدوية بشكل مستمر.

ووفقاً لـ”المدينة” فقد طالبت الوزارة من جمع المستشفيات والمراكز الصحية بضرورة التواصل مع الرقم 937 والإبلاغ عن ذلك، في حال حصول نقص في أي مستشفى أو مركز صحي لأي دواء.

من جهة أخرى كشف المركز الإعلامي بوزارة الصحة عن أن عدد حالات الإصابة بإنفلونزا H1N1 المسجل في محافظة جدة بلغ 430 حالة منذ دخول الموسم.

وأوضح المركز أنه وبسبب حملات التطعيم المكثفة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية تم تفادي الأعراض الشديدة التي تصاحب الإصابة بالفيروس، وما يهم ذكره أن الوزارة لم تسجل تفشيات للفيروس في المدارس، ويمكن الاتصال على الرقم 937 لأخذ أي استشارة طبية تتعلق بالفيروس أو أي عارض صحي آخر.