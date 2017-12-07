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اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»
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تواصل – الرياض:

سجل قاتل إمام المسجد في مركز “معشوقة” بمحافظة القري بمنطقة الباحة، اعترافات تفصيلية في مركز الشرطة بعد القبض عليه، وكشف معالم الجريمة.

وقال القاتل في التحقيقات، إن سبب إقدامه على جريمته “خلافات شخصية وأراد أن يضع لها حداً بالقتل”. وأضاف، أنه استدرج المجني عليه مساء الجمعة الماضية، لأحد الأودية ثم أطلق عليه النار في رأسه من مسدس (أبو محالة)، وقام بنقل جثته إلى مبنى مهجور ثم غسل آثار الدماء العالقة بسيارة القتيل، ووضع حزمة من الأعشاب والمخلفات على الجثة وأشعل فيها النار، بقصد إخفاء معالم جريمته النكراء، طبقاً لـ “عكاظ”.

المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة العقيد سعد الغامدي، أوضح في بيان له ملابسات وتفاصيل مقتل شاب عشريني في مركز معشوقة القريب من محافظة القرى.

وأشار “الغامدي” إلى أن شرطة القرى تلقت بلاغا من مواطن يوم السبت 1439/3/14، يفيد عن تغيب نجله (26 عاما يعمل خطيب مسجد) بعد صلاة يوم الجمعة، وأن هاتفه الجوال مغلق ولا يستجيب. وأفاد الأب أنه لا يعلم عنه شيئاً.

وقال العقيد سعد الغامدي، أن الأجهزة المعنية عثرت على سيارة المفقود متوقفة أمام منزل يبعد عن بلدة القتيل بمسافة وعليها آثار دماء.

وتابع، على الفور وجه مدير شرطة المنطقة اللواء علي آل هادي، بتكثيف البحث عن المفقود، وشاركت في مهمة البحث قوة المهمات والواجبات والتحريات والبحث الجنائي ودوريات شرطة محافظة القرى وفرقة من الدفاع المدني. وبعد عملية البحث والتمشيط لجميع المواقع القريبة من سيارة المفقود عثر عليه في أحد المنازل المهجورة مقتولا ومحروقا.

وتبين من خلال معاينة مسرح الجريمة أن عملية القتل تمت في موقع آخر، وتم نقل جثة القتيل للمنزل المهجور. وكشف المتحدث في شرطة الباحة أن مدير الشرطة شكل فريق عمل من الأدلة الجنائية والتحريات والبحث الجنائي وشرطة القرى لفك طلاسم الجريمة النكراء، وجمع المعلومات والاستدلالات والعمل على تحليلها بالطرق التقنية والفنية، وأثمر ذلك عن التوصل للجاني والقبض عليه، واتضح أنه في بداية العقد الثالث من العمر وتربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وبإجراء التحقيقات الأولية اعترف بارتكابه الجريمة.

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