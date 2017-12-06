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«المرور» يدرس تغليظ المخالفات والعقوبات قبل موعد قيادة المرأة

«المرور» يدرس تغليظ المخالفات والعقوبات قبل موعد قيادة المرأة
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تواصل- الرياض:

كشف مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور، عن صدور توجيه سمو وزير الداخلية بدراسة وتحليل أسباب الحوادث المرورية بشكل علمي دقيق لوضع خطة مرورية جديدة للتعامل معها في كل منطقة، في إطار استعدادات إدارات المرور لوضع التنظيمات الخاصة والخطط المرورية التي ستنطلق قريبًا، تزامنًا مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وفقا لـ”المدينة”.

وتهدف هذه الخطوة، إلى تعزيز السلامة على الطرقات، والتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث، وترتكز على مراجعة الأنظمة واللوائح، وإعداد الاستراتيجية، وتغليظ العقوبات والمخالفات، وإنشاء مدارس قيادة جديدة وتطوير مدارس القيادة القائمة بمختلف مناطق المملكة.

وقال المصدر، إنه تم إلزام جميع إدارات المرور بالمملكة بالرفع بإحصائيات مرورية أسبوعية دقيقة، تشمل الحوادث المرورية للإدارة العامة للمرور لدراساتها وتحليلها، وبحث أسباب ارتفاع الحوادث المرورية من حيث الزمان والمكان؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة العامة في الشوارع قبل السماح لقيادة المرأة رسميًّا ابتداء من شوال المقبل.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    ياليت تحطون غرامة للحرمة اللي ترفع صوتها وتصارخ بدون سبب

    قولوا لها اذا صار حادث انزلي مباشره ، وانتي ساكته، وماله داعي الصراخ،

    ومثلك مثل الرجل، لو مديتي يدك، بيمد يده

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