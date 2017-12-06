«الأرصاد» تُحدد المناطق المتوقع تأثُّرها بـ«الكتلة الهوائية الباردة» اليوم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يمتد تأثيرها الى المناطق (القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ) وتكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.