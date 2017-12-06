الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

رسمياً.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

رسمياً.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

«الأرصاد» تُحدد المناطق المتوقع تأثُّرها بـ«الكتلة الهوائية الباردة» اليوم

«الأرصاد» تُحدد المناطق المتوقع تأثُّرها بـ«الكتلة الهوائية الباردة» اليوم
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يمتد تأثيرها الى المناطق (القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ) وتكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تتوقع وصول كتلة هوائية باردة.. وغبار على 3 مناطق

«الأرصاد» تتوقع وصول كتلة هوائية باردة.. وغبار على 3 مناطق

توقعات «الأرصاد»: بداية استقرار الحالة الجوية.. وغبار على 3 مناطق

توقعات «الأرصاد»: بداية استقرار الحالة الجوية.. وغبار على 3 مناطق

«مدني الجوف» ينصح بالتعامل الحذر مع أجهزة التدفئة المختلفة

«مدني الجوف» ينصح بالتعامل الحذر مع أجهزة التدفئة المختلفة

الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية ممطرة بسماء الرياض

الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية ممطرة بسماء الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد
فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية
تقارير وحوارات

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>