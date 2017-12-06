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«بلومبيرغ»: السعودية تقترب من وفرة كبيرة في مالية الدولة

«بلومبيرغ»: السعودية تقترب من وفرة كبيرة في مالية الدولة
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تواصل- وكالات:

أكدت مجلة “بلومبيرغ”، أن الحملة التي تشنها اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ستسفر عن إمكان تحقيق وفورات كبيرة في مالية الدولة، بعد تطبيق شفافية تضع حداً للتلاعب بالتعاقدات وميزانيات المشاريع الحكومية.

وأضافت، أن الفائدة الثانية التي ستجنيها المملكة من حملتها على الفساد العام تتمثل في جعل الاستثمار في المملكة جاذبا لرأس المال الأجنبي، الذي يُقبل عادة على البلدان الأقل فساداً. وقدرت السعودية أن خسائر الخزانة العمومية من الفساد قد تصل إلى 100 مليار دولار، وفقا لما نشرته “عكاظ”.

وأعلنت السلطات (الثلاثاء) أن معظم المحتجزين بقضايا الفساد وافقوا على تسوية قضاياهم مع الدولة. ونشرت مجلة «بلومبيرغ» على موقعها أمس، تقريراً عن سيول جدة الأخيرة، لافتة إلى أن عروس البحر الأحمر تعرضت للفيضانات في عامي 2009 و2011؛ ما أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص.

وقالت “بلومبيرغ”، إن السعوديين ألقوا باللوم على الفساد والبنية التحتية غير المطابقة للمواصفات، إذ أنفقت مليارات الريالات على نظام تصريف مياه فاشل.

وأضافت، أن المشهد تكرر في 21 نوفمبر الماضي، ,تسبب بوفاة اثنين، وبدأ المواطنون يطالبون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل للكشف عن ذلك الفساد، رغم مضي 10 سنوات من التحقيقات، ولم يتضح إلى الآن من هم المتسببون في تلك الكارثة.

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