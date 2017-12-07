مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مسؤول عسكري يمني، رفيع المستوى، تفاصيل جديدة حول مقتل علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق على يد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال مستشار وزير الدفاع اليمني، العميد يحيى أبو حاتم، إن الرئيس السابق كان محنكًا، ولا يسهل الوصول إليه، إلا أن الحوثيين وصلوا إليه عن طريق أحد أقاربه، وهو اللواء عبد الملك السياني، الذي كان وزير دفاعه السابق في يوم من الأيام، وينتسب سلاليًّا لجماعة الحوثي التي تدعي أنها هاشمية، وهو من سنحان، مسقط رأس صالح.

وأضاف أبو حاتم في تصريحات تلفزيونية، أن السياني تواصل مع صالح؛ لينقل له رغبة مليشيات الحوثي في التوصل لتهدئة بصنعاء، غير أن هدفها كان معرفة مكان الرئيس السابق.

وتابع أن صالح فكَّر في قبول التهدئة لأخذ نفس، وترتيب الأوراق، بينما الحوثيون قصدوا تلفيق مسألة مقتله وهو يفر من مقر إقامته نحو مسقط رأسه لهدف سياسي، يتمثل في شق صف أنصاره، والادعاء أنه كان يتخلى عنهم.

وأشار أبو حاتم إلى أن الرئيس السابق “صالح” قُتل في منزله يوم الأحد، كما شدَّد على أن شواهد عدة تدعم روايته، منها عدم وجود دماء على جثة الرئيس صالح، وشحوب وجهه الشديد؛ مما يدل -في رأيه- على أنه قُتل قبل تصويره بالفيديو بيوم واحد، فضلاً عن أن الصور المعروضة لبطاقته الشخصية كانت داخل منزله لا في الشارع، مؤكدا أن “صالح قُتل وهو يواجه العناصر الإرهابية، وكان صامدًا ولم يهرب”.