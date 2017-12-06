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الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا

الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا
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تواصل – فريق التحرير:

تعليقا على الحرائق المشتعلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وإعلان حاكمها حالة الطوارئ، حذرت الملحقية الثقافية للمملكة في واشنطن، الطلاب المبتعثين والدارسين في ولاية كاليفورنيا من الحرائق ونصحتهم بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشتعلة.

وقالت في ‘‘بيان‘‘ أمس الأربعاء: ‘‘إن الحرائق اندلعت بمقاطعة فينتورا بشمال لوس أنجليس وأدت إلى احتراق العديد من المنازل، والسلطات المحلية أمرت بإخلاء بعض المنازل في تلك المنطقة، كما اندلع حريق آخر فجر أمس الأول في سليمار شمال لوس أنجليس وسانتا كلارينا وتم تفعيل خطة الطوارئ‘‘.

وأضافت، نظرا لما قد تسببه هذه الحرائق من خطورة على أرواح البشر فإن الملحقية تأمل من جميع الطلاب والطالبات توخي الحيطة والحذر، ومتابعة كافة تعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية وتنفيذها ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة لمعرفة تطورات الحرائق.

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