بطلب من 8 دول.. اجتماع لـ«مجلس الأمن» غداً لبحث وضع القدس

تواصل – فريق التحرير:

أعلن دبلوماسيون، أمس الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح يوم غدٍ الجمعة بناء على طلب 8 من أعضائه الـ15 لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وقال دبلوماسيون إن الطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يأتي لتقديم إفادة علنية أمام مجلس الأمن، جاء من فرنسا وبوليفيا ومصر وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروجواي.

وتسبب قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال بموجة من الغضب العارم في العالم العربي والإسلامي، وسط تنديد دولي بقرار ترمب وتأثيره على عملية السلام.