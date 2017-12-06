الباحة.. انتشال جثة مقيم سقط بـ«صهريج مياه» في منحدر خطير

تواصل – الباحة:

انتشل ‘‘مدني المخواة وغامد الزناد‘‘ أمس الأربعاء، جثة مقيم بعد أن توفي نتيجة سقوط صهريج المياه الذي يقوده في عقبة نصبة التابعة لمحافظة غامد الزناد.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد بالباحة جمعان بن دايس، أنه فور تلقي البلاغ تحركت الفرق اللازمة من إدارة الدفاع المدني بمحافظة غامد الزناد ومحافظة المخواة وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن انقلاب صهريج مياه، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأضاف، نتج عن الحادث تحطم المركبة وانقسامها إلى قسمين أحدها في المنحدر الأول والذي يبعد 100 متر عن القمة والآليات، والآخر يبعد 200 متر ووجد السائق من الجنسية العربية بجوار الجزء الأول متوفى.