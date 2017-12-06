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بمناورة مكثفة.. اختتام التمرين المشترك «شهاب 2» بين المملكة وباكستان

بمناورة مكثفة.. اختتام التمرين المشترك «شهاب 2» بين المملكة وباكستان
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت قوات الأمن الخاصة السعودية ومجموعة الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني فعاليات التمرين “شهاب 2” بمناورات مشتركة في عدة مواقع ذات تضاريس وبيئات وظروف مختلفة، وذلك بمدينة الأمير نايف الأمنية.

حضر المناورات الختامية، كلا من مدير عام التدريب بالجيش الباكستاني اللواء الركن محمد حيدر، ونائب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله الثمالي وعدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتخلل التمرين تنفيذ العديد من فرضيات مكافحة الإرهاب بالإسناد الجوي، والإنزال المظلي، واستخدام العربات المدرعة، ووحدة إزالة المتفجرات، حيث أظهر المشاركون من الجانبين أعلى درجة التجانس والانسجام في تنفيذ الفرضيات وبدرجة عالية من الإتقان والمهارة، وتمت هذه الفرضيات في عدة ميادين لتحقيق الأغراض المختلفة من هذا التدريب المشترك عالي الكفاءة، حيث طبق العديد من التمارين ذات الأغراض المختلفة مثل القتال داخل المدن وفي المناطق المفتوحة والمناطق الجبلية وباستخدام التكتيكات المختلفة والمتنوعة، وذلك بأحدث التجهيزات والآليات والأسلحة ووحدات الإسناد الناري والتي وصلت في يومها الأخير إلى درجة عالية جدا من الإتقان بين الطرفين.

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